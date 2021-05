Botte e sigarette spente sul collo per rapinare un conoscente

Hanno picchiato un conoscente per derubarlo. E per convincerlo a mollare il suo borsello sono arrivati anche a spegnergli delle sigarette sul collo. Per la brutale aggressione sono stati fermati e denunciati due uomini. A rintracciarli sono stati gli agenti del commissariato di Polizia di Grottaglie , in provincia di Taranto, al termine delle indagini avviate sull'aggressione subita da un 40enne lo scorso 15 aprile.

L'AGGRESSIONE

Le indagini sono partite dopo che la vittima, lo scorso 15 aprile, è giunta dolorante e con diverse ferite al pronto soccorso dell'ospedale di Martina Franca . E' stato proprio lui a raccontare di essere stato assalito da quei due uomini, con uno dei quali aveva litigato in passato. I due lo avrebbero picchiato e avrebbero cercato di derubarlo. Nei guai sono finiti un pregiudicato grottagliese di 34 anni e un cittadino rumeno di 24 anni. Sono accusati di lesioni aggravate e tentata rapina.

LE SIGARETTE