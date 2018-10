Litiga con la sorella e le brucia la macchina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha litigato con la sorella. E per ripicca le ha incendiato la macchina. Il suo raid, però, è stato filmato dalle telecamere piazzate in strada. Così per la Polizia è stato un gioco da ragazzo individuarlo. Dinanzi a quelle immagini, infatti, l'uomo non ha potuto fare altro che confessare ed è stato denunciato a piede libero.Protagonista dell'episodio un 45enne di Grottaglie che ieri sera ha discusso in maniera accesa con la sorella per una questione di natura familiare. Dopo il diverbio, però, ha pensato di vendicarsi. La sua rappresaglia si è consumato sotto l'occhio vigile di una telecamera. E per lui non c'è stato scampo.