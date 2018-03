Cinque milioni di euro per il restyling dell'isola: ecco come saranno spesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Ecco come saranno spesi i soldi per la rigenerazione urbana. Dopo la notizia anticipata ieri da Quotidiano, con la ripartizione dei fondi Por Fesr-Fse 2014-2020 in attuazione dell’ Obiettivo tematico XII “Sviluppo Urbano Sostenibile”, l’amministrazione anticipa i progetti per i quali saranno utilizzati i 5 milioni.Si tratta di risorse destinate alla Città vecchia per il perseguimento di un “durevole miglioramento della vivibilità e della sostenibilità dell’area, agendo sulla fascia di popolazione più svantaggiata e marginale sotto il profilo socio-economico e con maggiori problemi di collegamento ai centri di erogazione dei servizi”.La strategia presentata dal Comune ha ottenuto il massimo finanziamento e l’introduzione di alcuni elementi innovativi hanno garantito il successo. Gli obiettivi tematici da osservare erano quattro: “energia sostenibile e qualità della vita”, “adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi”, “tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali” e “inclusione sociale e lotta alla povertà”.«Il Comune li ha declinati avendo sempre presenti le peculiarità dell’Isola Madre, che è anche centro nevralgico e punto di partenza di tutta la programmazione urbanistica dell’Amministrazione Melucci. Con queste risorse si punta a modificare radicalmente il waterfront sul Mar Piccolo, attraverso interventi di mobilità sostenibile (come piste ciclopedonali) che ne consentano il recupero dal punto di vista paesaggistico, e la realizzazione di infrastrutture ambientali consistenti in una cintura di verde urbano. Questi due interventi, inoltre, avranno il compito di mitigare il carico ambientale che il quartiere subisce».Il finanziamento, inoltre, consentirà la realizzazione di fondamentali opere di urbanizzazione primaria, come una rete per la captazione, il convogliamento e lo stoccaggio delle acque meteoriche, da convogliare nel sistema di irrigazione del verde urbano.Più della metà delle risorse, infine, sarà destinata al recupero e al riuso di un immobile di proprietà pubblica con finalità di aggregazione e integrazione sociale.