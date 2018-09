Taranto un plebiscito per Mittal: il 94% dei lavoratori dice “sì” all'accordo per la cessione di Ilva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 94 per cento dei votanti ha detto “sì” all’ipotesi di accordo stipulata tra sindacati e ArcelorMittal. Era il voto più atteso tra gli operai Ilva e a Taranto è finito con un plebiscito. Su 10.805 aventi diritto hanno votato in 6.866: favorevoli 6.452 (94%), contrari 392 (5,7%), astenuti 12 (0,16%), nulle 10 (0,14%). Il risultato, che va ad aggiungersi a quelli registrati in Liguria e in Lombardia, dà il via libera definitivo all’accordo raggiunto al Ministero. Ora Mittal è pronta ad assumere la gestione dell’Ilva.