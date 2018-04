Gli rubano i mobili e li ritrova in vendita su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha svuotato la villa di cui era custode. E poi ha messo in vendita i mobili del bottino su facebook. Gli annunci su una pagina social, però, sono stati notati anche dalla vittima che ha segnalato tutto alla Polizia. Così il ladro è stato identificato e i mobili sono tornati al legittimo proprietario. Singolare la disavventura di un grottagliese al quale i ladri hanno saccheggiato la villa nella campagne di Grottaglie. Dopo il furto, infatti, l'uomo ha riconosciuto i suoi mobili tra quelli messi in vendita su una pagina facebook. Ha segnalato quegli annunci ai poliziotti del commissariato della cittadina delle ceramiche e sono partite le indagini.Gli agenti non solo hanno recuperato la refurtiva, ma hanno anche scoperto che dietro il furto e la vendita on line c'era l'uomo di fiducia della vittima. Si tratta di un trentottenne che aveva il compito di custode nella villa. Per lui è scattata la denuncia a piede libero.