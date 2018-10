Donna morsa da un topo, paura in una strada al buio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stata morsa da un topo mentre usciva dal lavoro. È accaduto a Taranto, nella zona industriale: una donna, terminato l’orario di lavoro nel call center di cui è dipendente, si è inoltrata nelle strade buie per raggiungere la sua auto quando da un cespuglio è spuntato un topo che l’ha morsa a un polpaccio. La donna, nonostante fosse terrorizzata, è riuscita a trovare la forza per recarsi dai medici che le hanno curato la ferita riscontrando che, fortunatamente, non vi saranno conseguenze.