Taranto, scoperto un vero e proprio negozio al dettaglio di cocaina ed eroina: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Taranto Nord hanno arrestato un 27enne tarantino, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare i militari, al culmine di un servizio di osservazione durato più giorni, riuscivano a capire che, all’interno di un appartamento delle case popolari di Via Machiavelli, vi era una fiorente attività di spaccio di stupefacenti.

I Carabinieri sono riusciti ad eludere il controllo dell’impianto di videosorveglianza illegale che lo spacciatore aveva installato per monitorare sia il flusso dei clienti che l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine e facevano irruzione nell’appartamento senza che l’occupante se ne accorgesse. All’interno della cucina della piccola casa, trovavano un tavolo apparecchiato a mo’ di vetrina, sul quale erano esposte le dosi di sostanza stupefacente (eroina e cocaina) opportunamente confezionate e suddivise in base alla tipologia e al peso della dose; inoltre è stato rinvenuto un grosso cristallo di eroina del peso di 60 grammi, ancora da suddividere in dosi.

In totale, i carabinieri hanno sequestrato 48 dosi di droga già pronte, materiali per il taglio e il confezionamento dello stupefacente, e due quaderni zeppi di precise note riguardanti le compravendite di droga, ora sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti.