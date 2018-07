Cataldino entra nella giunta Melucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianni Cataldino, eletto con la lista “Taranto Bene Comune” lascia il consiglio comunale per rivestire il ruolo di assessore alle Società partecipate, alla Polizia locale, agli Affari legali-Avvocatura. Il decreto di nomina, firmato dal sindaco Rinaldo Melucci, riporta la data del 14 giugno scorso, ma Cataldino ha accettato l’incarico solo ieri. Al suo posto dovrebbe entrare in aula Simona D’Angiulli anche lei del gruppo che fa riferimento al consigliere comunale Piero Bitetti, ex candidato sindaco. Resta, invece, ancora congelata la nomina di un assessore espressione del partito Democratico.Intanto, sul piano amministrativo il Comune ha approvato il Piano esecutivo di gestione con l’annesso Piano della performance ed il Piano degli obiettivi per l’esercizio 2018. Il Piano esecutivo di gestione è stato deliberato in coerenza con i documenti di programmazione dell’ente, in particolare, con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione già approvati in consiglio comunale. In tale contesto, il piano degli obiettivi, predisposto in collaborazione con le direzioni comunali, traduce e declina gli indirizzi strategici dell’ente in obiettivi operativi gestionali, contestualmente all’assegnazione delle risorse ai centri di responsabilità amministrativa, fornendo al tempo stesso un sistema di indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell’Amministrazione comunale. Con l’approvazione del Piano economico di gestione, alle direzioni comunali sono assegnate risorse finanziarie e risorse umane per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni dell’ente ed agli obiettivi stabiliti dall’amministrazione in modo organico e coerente alla più complessiva programmazione annuale e pluriennale.Inoltre, le competenti direzioni stanno completando le procedure di mobilità finalizzate all’assunzione, per diverse posizioni, di personale amministrativo. Al termine di tali procedure, in caso di esito negativo rispetto ad una o più posizioni, si procederà attraverso le ordinarie procedure concorsuali.Sono, inoltre, in corso di svolgimento le procedure per l’assunzione a tempo determinato di 20 unità per il progetto Pon inclusione, interamente finanziate da fondi ministeriali. La giunta ha deliberato l’avvio delle procedure di mobilità cui seguirà, in caso di esito infruttuoso delle stesse, lo scorrimento della relativa graduatoria concorsuale pubblica per potenziare l’organico dell’ente di ulteriori 4 unità a tempo indeterminato part-time per 18 ore settimanali con profilo professionale di istruttore economico finanziario amministrativo. Imminente l’immissione di alcune unità presso il Comando di Polizia municipale.Infine, in materia di trattamento economico accessorio del personale è stata predisposta la proposta di deliberazione della giunta, la cui approvazione, subordinata al parere dei revisori dei conti, costituirà presupposto per attivare le procedure, da condividere con le rappresentanze sindacali.«Da persone serie quali siamo» ha commentato il sindaco «sapevamo bene che per rinnovare la nostra pianta organica, tornare legittimamente a gratificare i nostri dipendenti e migliorare l’offerta complessiva ai cittadini, dovevamo prima rimuovere gli ostacoli del dissesto economico, dei datati rilievi del Mef, del riordino della macrostruttura, dell’adesione del gruppo Comune alla riforma Madia, e così via. Ora guardiamo con fiducia ai prossimi mesi».