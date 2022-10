Si rompe condotta idrica, disagi in città. Aqp: razionalizzare i consumi

A causa di una rottura improvvisa di un tronco idrico a servizio dell’abitato di Crispiano (Taranto) i tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione che proseguirà per tutta la giornata. Per consentire i lavori, sarà necessario ridurre temporaneamente la normale pressione idrica nelle reti che alimentano in particolare l'abitato di Crispiano.

I disagi

I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. I tecnici di Acquedotto Pugliese lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio, che dovrebbe avvenire presumibilmente entro la serata odierna.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.