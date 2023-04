Fa discutere a Pulsano la vicenda del programma elettorale di “Terra Mia” a sostegno dell’aspirante sindaco Antonella Demarco, dopo che alcune immagini del documento sono state postate sui social dal grillino Renato Petralia. In particolare, sono alcune “affinità” con quello, a suo tempo, presentato dall’attuale sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro a destare curiosità ed attenzione, visto che in quella stessa giunta proprio la Demarco ha ricoperto l’incarico di assessore alla cultura ed al turismo prima di dimettersi.

Il copia e incolla

Interi punti del programma, soprattutto quelli riferiti al ramo dell’ex assessore manduriano Demarco, come ha poi rilevato Petralia, sono stati riportati parola per parola, compresa la descrizione di Manduria e delle sue riserve, quasi vi fosse una sovrapposizione tra i due Comuni. Certo è che ispirarsi al programma e alle idee di qualche altro amministratore è possibile ma, in questo caso, sembrerebbe trattarsi di un mero copia-incolla. E’ il caso per esempio, dei passaggi sulla valorizzazione del territorio. “La vera sfida sarà quella di riempire alberghi e b&b di turisti e visitatori che vengono per visitare Manduria – scriveva Pecoraro - per mangiare nei nostri ristoranti, per acquistare nei nostri negozi, per visitare le nostre cantine del vino”. Qui, il programma di Terra Mia risulta davvero molto simile, anzi proprio identico, persino nel nome della città. “La vera sfida – si legge - sarà quella di riempire alberghi e b&b di turisti e visitatori che vengono per visitare Manduria, per mangiare nei nostri ristoranti, per acquistare nei nostri negozi, per visitare le nostre cantine del vino”. Non mancano inoltre, alcuni refusi e riferimenti ad aspetti del territorio che i pulsanesi non conoscono affatto, come le riserve naturali. Lo stesso Petralia rimarca la vicenda sul proprio profilo facebook. “Da tanti anni vivo a Pulsano, studio la storia del nostro territorio e mi batto per tutelarlo, ad oggi, non ho mai sentito parlare dell'esistenza nel nostro territorio di riserve naturali. Per questo, chiedo a tutti i candidati di questa lista di indicarmi quali sono le Riserve Naturali presenti a Pulsano. Ancora, chiedo loro: dato che parte del loro programma elettorale sembra non essere stato realizzato per il nostro comune, cosa vorrebbero veramente realizzare a Pulsano?”. In più, alcuni passaggi sembrano incompleti, come quello in cui si annuncia una discussione, ma il tema resta ignoto. “Avvio di una seria discussione sulla creazione di aree di parcheggio prima dell’ingresso sia di Manduria che di San Pietro in Bevagna e attivazione di bus navetta”, scriveva Pecoraro e nel programma di Terra Mia, questo il passaggio “Avvio di una seria discussione sulla creazione di aree di … e attivazione di bus navetta”. Intanto, da ieri sono aumentate le polemiche e gli sfottò, così come i numerosi post sui social in cui si evidenzia la gravità dell’accaduto. “Per un grande partito o per una piccola lista civica – scrive su facebook Emiliano D’Amato, candidato in Destinazione Pulsano - il programma elettorale è fondamentale. Comporlo è molto impegnativo perché in esso sono racchiusi il pensiero, i valori e gli obiettivi di un gruppo di persone che ambiscono a governare un territorio”.