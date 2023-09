Maltrattamenti alla moglie e al figlio: arrestato 45enne

I carabinieri di Palagianello (Taranto) hanno arrestato un 45enne accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della moglie e del figlio. Quest'ultimo aveva cercato di fermare il genitore che aveva percosso la moglie, colpendola con numerosi pugni, anche al volto. La donna, in preda al panico, era scappata sul balcone per chiedere aiuto, nella speranza di essere sentita dai vicini. Poco dopo sono intervenuti i militari che hanno bloccato l'uomo e consentito agli operatori del 118 di soccorrere la moglie, poi condotta in ospedale.

La denuncia nei confronti del marito

La vittima aveva già presentato una querela contro il marito, nel mese di maggio, proprio per le continue violenze psichiche e psicofisiche subite, salvo poi ritirarla a cause delle minacce dell'uomo. L'arrestato, una volta ricevuto il provvedimento amministrativo dell'Ammonimento del Questore per le violenze domestiche inflitte ai propri familiari aveva costretto la moglie a ritrattare.