​Un nuovo dirigente per la questura di Taranto: si presenta il vicario Rocco Carrozzo

La Questura di Taranto ha accolto eri il dirigente Rocco Carrozzo, che da ieri ha assunto l'incarico di vicario del questore jonico. Il dirigente si è presentato ieri alla città con una breve conferenza stampa alla quale ha preso parte anche il questore Massimo Gambino.

Il dirigente proviene dalla questura di Macerata, è nato a Poggiardo, in provincia di Lecce, è laureato in Giurisprudenza ed è entrato nei ranghi della Polizia nel 1989 quale vincitore di concorso per allievo aspirante vice commissario.

Il profilo

Successivamente ha frequentato la prima sezione dell'istituto superiore di Polizia a Roma. Il 25 gennaio del 1994 è stato nominato vice commissario e nell'ottobre successivo è stato nominato vice commissario ed assegnato alla Questura di Varese. Nella cittadina lombarda ha diretto la Squadra Volante dal novembre 1994 all'aprile 1995. Successivamente è stato nominato dirigente dell'ufficio personale fino al novembre 1996 e contestualmente dal marzo 1996 è stato il reggente la Digos e a seguire dirigente la Digos, vice capo di gabinetto e funzionario alla sicurezza della Segreteria di Sicurezza.

A gennaio del 2000 è stato trasferito alla Questura di Lecce presso la Squadra Mobile, Nel capoluogo salentino ha guidato anche la sezione criminalità organizzata della Squadra Mobile.

Dal 9 ottobre 2006 è stato Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nardò, sempre in provincia di Lecce.

Nel 2010 è tornato alla base di Lecce con il compito di vice dirigente della Squadra Mobile e dirigente della sezione criminalità organizzata, incarico che ha ricoperto fino al 26 gennaio del 2014. La sua carriera è continuata ad Otranto con il ruolo di dirigente del commissariato sino alla promozione a primo dirigente della Polizia a gennaio del 2015. Al termine del corso di formazione dirigenziale è stato assegnato alla Questura di Lecce, presso la Divisione Immigrazione e poi come dirigente della Divisione Anticrimine. Nel 2021 l'incarico di vicario aggiunto alla questura di Macerata.