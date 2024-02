Michele Misseri torna libero, vivrà ad Avetrana. Il sindaco lavora all'ordinanza: pronto a bloccare le auto in via Deledda

Stop al circo mediatico. Il sindaco di Avetrana ha predisposto una ordinanza in occasione del ritorno in paese di Michele Misseri. Lo zio di Sarah Scazzi infatti tornerà in libertà domenica 11 febbraio quando uscirà dal carcere di Borgo San Nicola a Lecce. L'orario non è stato diffuso. Tuttavia il rientro nella casa del delitto in via Deledda è previsto per la giornata di domenica.

I residenti già temono un nuovo assedio.

Per questa ragione il sindaco di Avetrana ha predisposto un'ordinanza che vieti l'accesso in via Deledda. Stop dunque ad auto e mezzi motorizzati (si potrà tuttavia accedere a piedi). In queste ore il primo cittadino sta mettendo a punto l'ordinanza che potrebbe prevedere anche il divieto di stazionamento nella zona come avvenne già nel febbraio del 2017 quando Zio Michele fu arrestato. Secondo le indiscrezioni l'ordinanza, che non è ancora stata pubblicata, riguarderà l'intera strada proprio per lasciare tranquilli i residenti che non vogliono ritrovarsi assediati da curiosi e giornalisti.

I residenti

«Speriamo che il circo mediatico duri poco e che non si ripeta l'assalto delle telecamere e dei giornalisti in cerca di scoop. Siamo davvero stanchi», hanno detto nei giorni scorsi i residenti a Quotidiano.