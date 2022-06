Il Lotto premia Manduria, in provincia di Taranto, dove un fortunato giocatore, riporta Agipronews, ha indovinato sei ambi, quattro terni e una quaterna (grazie ai numeri 37-51-67-75 sulla ruota di Roma), conquistando oltre 124mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 518,8 milioni dall'inizio dell'anno.