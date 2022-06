Lotto e 10eLotto, la Puglia fortunata: vincite dal Salento a Bari

La dea bendata bacia la nostra regione. Doppia festa al Lotto in Puglia: a Grottaglie, in provincia di Taranto, sono stati centrati tre ambi e un terno da 22.750 euro, mentre a Monopoli, in provincia di Bari è stata realizzata una vincita da 19.200 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,3 milioni di euro, per un totale di 494,5 milioni da inizio anno.

10eLotto, Puglia protagonista: vincite per 76mila euro

Puglia fortunata anche al 10eLotto, con vincite per 76mila euro: a Casamassima, in provincia di Bari, segnala Agipronews, si festeggia con un 9 Oro da 50mila euro, mentre a Martano, in provincia di Lecce, è stato centrato un 8 Doppio Oro da 20mila euro. Infine a Bovino, in provincia di Foggia, è stata realizzata una vincita da 6mila euro con un 6 Oro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,7 miliardi dall'inizio dell'anno.