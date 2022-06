Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi giovedì 9 giugno 2022: numeri vincenti

Continua la caccia al Superenalotto che non esce dallo scorso 22 maggio 2021. Stasera è prevista la terza estrazione settimanale (c'è stata quella eccezionale di lunedì) del Superenalotto e la seconda del Lotto. Conosceremo i numeri vincenti a partire dalle 20, a seguire pubblicheremo le quote. Ricordiamo che per la sestina del Superenalotto il jackpot ha raggiunto l'incredibile cifra di 218 milioni di euro, la più alta in Italia e nel mondo.

ESTRAZIONI DEL LOTTO DI GIOVEDÌ 9 GIUGNO 2022

Dalle ore 20 di questa sera in diretta su questa pagina minuto per minuto le estrazioni dei numeri del Lotto del concorso di giovedì 9 giugno 2022. Saranno disponibili tutti gli estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le estrazioni del Lotto si tengono ogni martedì, giovedì e sabato.

LOTTO, LE RUOTE

BARI 66 60 49 29 89

CAGLIARI 71 65 02 78 51

FIRENZE 74 15 32 62 45

GENOVA 18 45 46 85 62

MILANO 58 81 32 20 23

NAPOLI 21 42 19 22 28

PALERMO 56 06 35 34 03

ROMA 79 02 54 69 30

TORINO 12 65 22 72 62

VENEZIA 15 39 19 89 62

NAZIONALE 09 56 29 88 83

ESTRAZIONE SUPERENALOTTO GIOVEDÌ 9 GIUGNO 2022

Non conosce sosta la caccia alla sestina vincente del Superenalotto. Infatti, il “6” milionario, indovinato l'ultima volta quasi un anno fa lo scorso 22 maggio 2021, continua a far gola a tutti; il fortunato giocatore si portò a casa quasi 156 milioni di euro con una schedina da 2 euro. Come abbiamo scritto in apertura, cresce il valore del jackpot che questa sera giovedì 9 giugno 2022 ammonta a 216,5 milioni.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

10ELOTTO, I NUMERI ESTRATTI