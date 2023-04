Addio a Lorenzo, musicista morto per un male incurabile. Sui social il ricordo degli amici e del conservatorio Paisiello

Lorenzo Semeraro non c'è più. È morto per un tumore incurabile, era un musicista, un pianista per la precisione. Aveva studiato presso il Conservatorio Paisiello di Taranto. Ed è proprio l'istituto che lo ricorda, oggi, con un paio di messaggi inviati dagli amici, pubblicati sui social. «Caro Lorenzo, qualche tempo fa mi chiedesti di sospendere gli studi e io, che ho imparato a conoscerti, ho capito che era la malattia che tornava a preoccuparti. Per questo ti dissi di no, per una sciocca ribellione allo stato delle cose che tu avevi già superato, pronto però ad un’altra battaglia. L’avevi fatto ancora, vincere la battaglia intendo e questa volta non improvvisavi. Così mentre io non volevo crederci tu ci provavi con grande coraggio. L’unico alleato, oltre all’affetto di tutti noi, la musica, la nostra grande forza, che trova sempre i suoni giusti, anche se non sono parole. Perché quelle sono finite», si legge nel primo messaggio, firmato da un amico, Gabriele.

E ancora il messaggio degli studenti del Paisiello: «Siamo tutti legati ad una catena di insicurezze.. lo pensavi spesso ma poi c'era tanta voglia di vivere in te che bastava una nota su quel pianoforte e tutto il malessere rientrava in una quotidianità nascosta che non oscurava mai quel sorriso così grande che sapevi regalare a tutti.

Lorenzo, il ragazzo dall'anima grande che rispecchiava i suoi occhi verde speranza, l'amico dalle mille chiacchierate, il collega di molti concerti per tanti. Lorenzo uno dei grandi del Paisiello».

Lorenzo era di Taranto, dove era nato. E dove aveva studiato musica. E oggi il suo profilo Facebook è preso d'assalto dagli amici, i colleghi, i musicisti, che lo ricordano.