Grottaglie, in fiamme la pineta

È andata letteralmente in fumo a causa di un incendio, questa sera, la pineta “Frantella” di Grottaglie, in provincia di Taranto, quasi completamente distrutta dalle fiamme.

Il rogo è divampato verso le ore 16 circa: le fiamme, a causa delle alte temperature e di alcuni alberi secchi si sono quindi rapidamente impossessate di due terzi del polmone verde della città della ceramica, ubicato a due chilometri dal centro abitato.

Le cause

Non ci sarebbe l'opera di qualche piromane dietro quanto accaduto questa sera a Grottaglie. Pare che l’origine dell’incendio sia colposa: qualche sconsiderato è andato fare un pic-nic accendendo un barbecue. Dopo l'ora di pranzo, forse qualche brace rimasta accesa e incustodita nel bosco avrebbe fatto divampare il fuoco.

La fuga

Molte villette sono state evacuate e i vigili del fuoco hanno fatto i salti mortali per mettere in sicurezza le abitazioni. Hanno dovuto aprire alcuni cancelli di alcune villette per liberare i cani e per mettere in sicurezza le strutture. Ma le residenze prospicenti l’incendio sono state purtroppo interessate dal fuoco, mentre molti residenti con secchi d’acqua e pompe hanno protetto le proprie residenze dal fumo e dalle fiamme.

L’allarme è stato dato verso le ore 16 e sul luogo, oltre ai vigili del fuoco, i vigili urbani e la Polizia.

Sono intervenuti anche i canadair, ma due terzi della pineta è comunque stato divorato dalle fiamme. Un vero disastro: la colonna di fumo è rimasta visibile da Grottaglie per parecchie ore.

Dieci anni fa la pineta fu bruciata da un incendio che si verificò nella parte bassa, ma in quella occasione le fiamme vennero sedate immediatamente.