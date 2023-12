Ex Ilva, ancora un nulla di fatto: nuovo round la prossima settimana

Il governo ha aggiornato l'incontro coi sindacati sull'ex Ilva. Secondo quanto si apprende, un nuovo round è previsto dopo consiglio dei ministri del 28 dicembre.

"Il governo ha deciso di non decidere non c'è nessuna indicazione chiara sul futuro dell'ex Ilva". Lo ha detto Sasha Colautti di USB uscendo dall'incontro con il governo precisando che il nuovo tavolo sarà "tra il pomeriggio del 28 e la mattina del 29 dicembre".

L'amarezza dei sindacati

"Ci dicono che attendono l'assemblea dei soci e quindi ci sarà tra il 28 e il 29 - ha spiegato Colautti - Stiamo assistendo allo spegnimento dell'azienda.

Oggi questo governo sceglie di farsi ricattare, non ci sono prospettive a questi tavoli ma si tira solo a tirare avanti la carretta aspettando le decisioni della multinazionale. Questo governo si subordina all'azienda - ha aggiunto - il privato sta di fatto decidendo le politiche industriali del nostro paese e questo per noi è un fatto gravissimo e andrà contrastato". Il sindacalista ha ribadito che il nuovo incontro si terrà tra il pomeriggio del 28 e la mattina del 29. Ma paradossalmente "ci hanno detto che per loro l'assemblea dei soci non sarà un fatto risolutivo. Non hanno proposto niente e non danno nessuna indicazione né sul percorso né di quale sia al di là di quello che fa l'azienda". Quello che succede a questi incontri - ha concluso- la dice lunga su quale sia la forza del governo su questa azienda che ormai sta spadroneggiando".