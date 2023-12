​Ex Ilva: nuovo cda Acciaierie il 28 per delibera su capitale. Uilm: ci avviciniamo all'inesorabile chiusura

"A seguito dei lavori assembleari della giornata di oggi, Acciaierie d'Italia comunica che è stato convocato un consiglio di amministrazione per il prossimo 28 dicembre, con l'obiettivo di formulare un nuovo testo di delibera da proporre all'assemblea degli Azionisti a sostegno del fabbisogno finanziario alla Società". Lo annuncia Acciaierie in una nota che riguarda il futuro dell'ex Ilva.

I sindacati allarmati

“Ormai è palese cosa sta succedendo all’ex Ilva: la sua inesorabile chiusura. Siamo di fronte a una situazione indegna, in cui tutte le parti in campo stanno giocando sulla pelle di 20 mila lavoratori e intere comunità, decidendo, per l’ennesima volta, di rinviare l’assemblea dei soci di Acciaierie d’Italia. Si sta continuando a prendere tempo senza avere nessuna direzione chiara da seguire, si continua a brancolare nel buio” dichiara Rocco Palombella, Segretario Generale Uilm.

"Il Governo non era a conoscenza del Cda di ieri sera oppure ci ha mentito nell’ultimo incontro a Palazzo Chigi? - si chiede il segretario - Siamo di fronte a una condizione inaudita e vergognosa, conseguenza anche delle mancate scelte chiare e nette del Governo nei confronti del socio privato.

Quale altro alibi ha escogitato il socio privato per prendere tempo e chiedere altro denaro pubblico? Cosa altro dobbiamo attendere prima che si prenda il controllo di questa azienda e si ponga fine a una gestione fallimentare, sotto ogni punto di vista? È sconcertante che le sorti di un Paese, 20 mila lavoratori e intere comunità debbano dipendere dalle decisioni di una multinazionale. Sembra che il Governo sottovaluti i rischi devastanti di questa vertenza. Se c’è qualcuno a Palazzo Chigi, batta un colpo, prima che la situazione diventi ingovernabile. Il Governo non si nasconda dietro Invitalia, assuma la responsabilità diretta e detti le condizioni, non avendo timore delle minacce del socio privato. Nell’incontro del 28 dicembre, ci aspettiamo dai ministri scelte definitive e non ulteriori rinvii. Ci stiamo avvicinando alla chiusura dell’ex Ilva ma sembra non interessi a nessuno”.

"Apprendiamo che l'assemblea dei soci di Acciaierie d'Italia ha di nuovo rinviato ogni decisone convocando per il 28 dicembre il consiglio di amministrazione. C'è il rischio sempre più concreto che salti tutto, senza l'assunzione di responsabilità da parte del governo". Così, in una nota congiunta, Michele De Palma, segretario generale Fiom Cgil, e Loris Scarpa, coordinatore siderurgia per la Fiom-Cgil nazionale. "Nell'incontro a palazzo Chigi di mercoledì scorso - aggiungono - il governo non è stato in grado di prendere l'unica decisione possibile nell'interesse generale del Paese: la salita nel capitale pubblico". "Perdere altro tempo significa mettere in pericolo la salute e l'occupazione dei lavoratori, l'ambiente, la continuità aziendale e la tenuta gli impianti. Come Fim, Fiom, Uilm - concludono - ci siamo assunti, insieme ai lavoratori, le nostre responsabilità di salvare l'ex Ilva, ora tocca al governo: il 28 dicembre è il giorno della verità".