Salento, tornano i fenicotteri rosa. Volo spettacolare nella Riserva naturale della Salina

Lo spettacolo dei fenicotteri rosa sul litorale tarantino al confine con la provincia di Lecce è stato immortalato dalla macchina fotografica di Roberto Carlucci. Gli elegantissimi esemplari hanno fatto sosta presso la Salina dei Monaci, sito costiero caratterizzato da una salina in disuso.

Proprio in quell'area - Riserva naturale regionale orientata di Torre Colimena - se si è fortunati si può ammirare lo spettacolo straordinario dei fenicotteri che in stormi volano nel cielo azzurro per poi planare con eleganza sulle acque della salina. La Riserva è presente una torretta, donata qualche anno fa dall’azienda Claudio Quarta, e situata in prossimità del canale che può essere utilizzata per il birdwatching (ma anche per l'avvistamento degli incendi).

Chi volesse ammirare il volo dei fenicotteri - oltre ad armasi di tanta pazienza - può far riferimento al sito https://fondoambiente.it/luoghi/salina-dei-monaci?ldc per avere tutte le info necessarie su orari e periodi migliori circa la presenza dei fenicoteri rosa.