Salento, terra di fenicotteri: avvistati nelle zone umide del territorio

I fenicotteri rosa fanno tappa a Melendugno, i bellissimi uccelli migratori caratteristici perché a riposo rimangono in posa in acqua su una zampa sola nascondendo l'altra sotto il corpo, sono stati intercettati e fotografati sulle zone umide e paludose di Melendugno. Il fenicottero rosa è la più grande specie vivente di fenicottero, con un'altezza media di 110-150 cm in volo hanno un’apertura alare di 240 cm.



A segnalare la notizia il presidente di Acquedotto pugliese Domenico Laforgia che in un post su Facebook scrive: «Il fitodepuratore di Acquedotto pugliese accoglie i fenicotteri rosa. Una bellissima sorpresa di recente a Melendugno che ci fa riflettere sull'importanza delle zone umide e su quanto siano preziose per preservare la biodiversità. La fitodepurazione è la soluzione naturale per il completamento del processo depurativo e crea dei veri e propri habitat per il proliferare della flora e della fauna. Dal 2010 il fitodepuratore di Melendugno ha consentito il ripristino di una zona umida in un territorio a rischio desertificazione, un vero e proprio fiore all'occhiello apprezzato anche dagli splendidi fenicotteri migratori».