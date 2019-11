Fenicotteri “a spasso” nella Salina: l'immagine sembra un quadro

Ultimo aggiornamento: 15:19

In uno scatto unico ed originalissimo, fatto dal fotoreporter ambientalista Cosimo Trono, alle famose "Saline dei Monaci" in località Torre Colimena , nel Salento , al confine tra le provincie di Lecce e Taranto, alcuni degli ospiti d'eccezione che tanto fanno parlare di loro.Eccola la “passeggiata” di ben sei fenicotteri rosa che solcano le acque dell'oasi naturale. Ma le sorprese non finiscono qui. In disparte infatti, in un posto sicuro e guardato a vista, il loro cucciolo. Spettacolare immagine di un autunno salentino.