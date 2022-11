Droga calata giù con il cestino: arrestato pusher nella città vecchia

Calavano la droga da una abitazione della Città Vecchia di Taranto con un cestino dopo alcuni gesti convenzionali. I carabinieri della Stazione 'San Cataldo' hanno arrestato un 47enne tarantino, presunto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, da un appartamento abbandonato situato all'interno di una palazzina, nel cuore del Borgo antico, i militari hanno monitorato, osservato e documentato un via-vai di tossicodipendenti. L'attività di spaccio sarebbe avvenuta con modalità alquanto ingegnose: gli acquirenti, giunti sotto l'abitazione dello spacciatore, emettevano un fischio per richiamare l'attenzione del presunto pusher al quale con gesti venivano indicate, di volta in volta, le quantità di stupefacente desiderate. A quel punto lo spacciatore con una corda, calava un cestino (o panaro) che permetteva lo scambio della sostanza stupefacente con il denaro.

L'irruzione in casa

Gli investigatori hanno fatto irruzione nell'appartamento sorprendendo l'uomo con 9 grammi di sostanza stupefacente, presumibilmente cocaina, 100 euro in contanti appena ricevuti da un acquirente e materiale idoneo per il confezionamento delle dosi. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.