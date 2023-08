"Dominate the Water" fa tappa a Taranto: a settembre la seconda tappa della manifestazione di nuoto

Il "Dominate the Water" ritorna a Taranto per l'edizione del 2023, la provincia pugliese sarà la seconda tappa della manifestazione nazionale dedicata al nuoto. La città dei due mari è ormai lo sfondo della competizione promossa dal campione del mondo e olimpico Gregorio Paltrinieri. La gara - composta da un circuito di nuoto in mare - sarà in Puglia il 16 e 17 settembre e gli atleti nuoteranno nel Canale Navigabile di Taranto, tra il Ponte Girevole e il Castello Aragonese.

L'importanza della manifestazione

Il direttore generale del comitato organizzatore, Massimo Donadei, spiega che la riconferma di Taranto in questo importante circuito «è il miglior riconoscimento per il nostro lavoro.

Anche quest'anno siamo impegnati affinché la manifestazione non sia solo un grande evento sportivo, ma una vetrina per Taranto. Dominate the water, infatti, è un'occasione di promozione del territorio. Sono attese centinaia di presenze tra atleti, staff tecnici, accompagnatori».

La difesa dell'ambiente marino

L'elevato carattere agonistico della manifestazione è garantito dalla partecipazione dei nuotatori italiani più forti, senza dimenticare però la promozione della sostenibilità ambientale. "Dominate the Water" infatti dedica ad ogni tappa delle manifestazioni incentrate sui temi dell'ecosostenibilità, difendendo l'ambiente marino e cercando di sensibilizzare la popolazione. Inoltre, l'evento prevede l'utilizzo di materiali riciclati per ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Il programma delle competizioni e come iscriversi

- Sabato 16 settembre, alle 9.45, partiranno gli agonisti sulla distanza del miglio marino (1.850 mt). Alle 10 sarà il turno dei Master e non tesserati. Alle ore 16 prenderà il via la gara Kids (7/13 anni) su un circuito di 450 metri.

- Domenica 17 settembre, alle 9.45, ci saranno di nuovo gli agonisti in acqua (sulla distanza di 3 km). Alle 10 lo start per Master e non tesserati. Questa gara rientra anche nel circuito nazionale Fin (Federazione italiana nuoto) Grand Prix Italia Open Water. Al termine ci saranno le premiazioni.

Le iscrizioni alle gare sono aperte sul portale dominatethewater.com, dove è possibile reperire anche ulteriori informazioni sulla manifestazione.