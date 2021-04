Nati e morti insieme: il tragico destino di due gemelli, uccisi dal Covid. Erano fratelli di un consigliere regionale di Forza Italia

Se ne sono andati ad una settimana di distanza, legati nella morte come lo erano stati nella nascita. Sono morti per Covid i due gemelli Giovanni e Angelo De Palma, 52 anni, di Ginosa, fratelli di Vito De Palma, consigliere regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia, anch'egli positivo al virus e attualmente in isolamento. I suoi fratelli, invece, erano stati ricoverati, in rapida successione, all'ospedale Moscati di Taranto, divenuto da tempo ospedale Covid.

La storia

Una vicenda che ha dell'incredibile e che, inevitabilmente, ha profondamente colpito la comunità ginosina oltre che il mondo politico, con il cordoglio immediatamente espresso da Forza Italia. Giovanni e Angelo erano legati anche dal punto di vista lavorativo, visto che avevano dato vita ad una azienda per l'installazione di distributori automatici per bevande e alimenti, che dà occupazione a una trentina di dipendenti, tutti del posto. Giovanni era stato ricoverato a marzo ed era deceduto dopo circa una settimana. Qualche giorno dopo sono precipitate anche le condizioni del fratello, Angelo, morto questa mattina. Era stato portato in ospedale dove è spirato anche lui in breve tempo. In segno di lutto, i consiglieri comunali del partito non prenderanno parte al consiglio comunale di oggi.