Sorpreso dai colleghi con la cocaina in auto: arrestato un carabiniere

Ha cercato di sottrarsi al controllo, ma è stato comunque scoperto. Un carabiniere è stato arrestato dai colleghi di Putignano , perché sorpreso con alcuni grammi di cocaina in auto. E' avvenuto nella provincia barese, ma il militare sorpreso con la droga era in forze in una stazione di un paese della provincia di Taranto Il militare è stato fermato durante un controllo di routine a un posto di blocco, era di passaggio a Putignano. Durante l'ispezione il carabiniere si è mostrato particolarmente agitato, e i colleghi hanno poi trovato lo stupefacente.