Ha atteso, invano, quasi 50 giorni perché si liberasse un posto nell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, ma la disponibilità è arrivata in ritardo, due giorni dopo il suo funerale.

La storia

È il triste epilogo della vicenda che riguarda un 71enne della provincia di Taranto ricoverato all’ospedale San Giuseppe Moscati per una severa patologia respiratoria che doveva essere trattata nel centro specialistico del barese. In queste date, le tragiche tappe che hanno segnato gli ultimi giorni di vita dell’uomo che sino ad una settimana prima del decesso aveva fatto una lunga e serena video telefonata con i parenti che stavano a casa. Già in cura domiciliare per i suoi problemi polmonari, il 22 settembre scorso, d’accordo con il suo medico curante, il 71enne è stato ricoverato nella pneumologia del Moscati. Dopo aver inquadrato la compromissione di alcuni organi, i sanitari dell’ospedale tarantino hanno detto ai familiari che bisognava trasferirlo nel centro specialistico di Acquaviva delle Fonti dove avrebbe trovato le apparecchiature e le cure necessarie per la sua patologia. Purtroppo, però, al “Miulli” non c’erano posti liberi e bisognava aspettare.

L'attesa della famiglia

Così, almeno, i medici tarantini hanno riferito ai famigliari che si sono messi in paziente attesa sperando che da un giorno all’altro arrivasse la telefonata. Il 20 ottobre le sue condizioni sono migliorate tanto da consentire le dimissioni, con la possibilità di attendere a casa la chiamata per raggiungere il nosocomio in provincia di Bari. «Abbiamo chiesto noi di tenerlo ancora sino a quando non si fosse liberato questo benedetto posto e i medici del Moscati hanno cortesemente accettato» - ha spiegato il genero che ha anche voluto ringraziare i sanitari del presidio tarantino per avere accolto la richiesta di continuare a tenere in osservazione l’anziano. Con la speranza della chiamata e con le valigie sempre pronte per il viaggio della speranza, il parente ricorda di aver parlato l’ultima volta con il suocero agli inizi di novembre. «Lo abbiamo visto sereno e sembrava si stesse pian piano riprendendo, non aveva più il casco ma solo dei tubicini per l’ossigeno alle narici, quella è stata l’ultima volta che l’ho visto» - ha raccontato l’uomo.

L'epilogo

Martedì scorso è arrivata una telefonata ai parenti, ma non era quella che attendevano, era il medico del Moscati che annunciata l’inatteso lutto. «La cosa che ci ha fatto ancora più male - ha spiegato ancora il genero - è stata la telefonata che abbiamo ricevuto dal Miulli sabato scorso, era una signora che finalmente ci annunciava la disponibilità di un posto letto e che ci sollecitava di fare in fretta».

Il giorno prima il povero uomo era stato sistemato in un posto dove non esiste fretta e né tempo. «Siamo arrabbiati, cinquanta giorni per un posto letto, e se poteva salvarsi?» - si tormentano i parenti che non si danno pace. Un tormento comprensibile alla luce della lunga attesa e della disponibilità del letto al “Miulli” giunta quando purtroppo oramai era troppo tardi.

«Vorremmo in qualche modo che si andasse in fondo a questa assurda storia, ma non sappiamo cosa fare, forse qualcosa la potrebbero fare le istituzioni sanitarie e darci un po’ di pace perché forse non abbiamo fatto abbastanza per salvare il nostro parente. Forse avremmo dovuto bussare a qualche porta?» - si chiede con angoscia l’uomo che a nome della famiglia ringrazia i medici e tutto il personale dell’ospedale Moscati «che hanno fatto il possibile ed anche l’impossibile per salvare mio suocero» - ha concluso.