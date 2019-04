Anziano "bullizzato" dalla baby gang, a Manduria "La marcia per la civiltà"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cittadini, enti e istituzioni manduriane si interrogano sull’atroce vicenda delle baby gang che avrebbero infierito su un pensionato con disagi psichici per la cui morte avvenuta per cause al momento sconosciute sono indagati 14 giovani del posto, solo due maggiorenni.Sabato 4 maggio a Manduria ci sarà una «marcia per la civiltà» organizzata dalla Proloco cittadina insieme alla Confcommercio le Scuole e le Parrocchie della città. L’invito a partecipare sarà esteso ai movimenti, associazioni e partiti politici. « Le nefaste note vicende di cronaca – si legge in una breve nota diffusa dai promotori - dipingono una Città che francamente non riconosciamo e, soprattutto, in cui non ci identifichiamo». La marcia partirà da casa del pensionato e raggiungerà la piazza principale del paese.