Virtus Francavilla, a Potenza finisce 0-0. Costa para un rigore a Mazzeo

E' finita 0-0 la sfida tra Potenza e Virtus Francavilla. Una partita con poche emozioni e caratterizzata dalle tre espulsioni comminate dal direttore di gara che, al 37', ha estratto il rosso all'indirizzo di Ricci del Potenza. Nella ripresa una grossa ingenuità di Mastropietro, entrato in campo da appena tre minuti e che era stato già ammonito in panchina, ha permesso di ristabilire la parità in campo. Nel mezzo, il portiere biancazzurro Costa si è esaltato neutralizzando un calcio di rigore battuto dallo specialista Mazzeo. Nel finale, espulso Coppola del Potenza che ha chiuso il match in nove contro dieci. Tutto sommato un buon punto per il Francavilla che muove la classifica.

