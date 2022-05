I "Magnifici 7", l'arma in più del Lecce nella conquista della serie A: "La promozione è frutto del lavoro di tutti"

È senza dubbio da elogiare il lavoro svolto in sede di mercato dalla coppia Corvino-Trinchera così come è stato straordinario quello compiuto sul campo dal tecnico Baroni e dai calciatori giallorossi. Ma la promozione del Lecce in serie A è figlia soprattutto di una “squadra” speciale, quella della proprietà. Quella dei “Magnifici 6”, poi diventati 7 in prossimità dello striscione del traguardo con l’ingresso di un pezzo da novanta del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati