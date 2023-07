Falcone e il Lecce sempre più vicini. A ore la fumata bianca

Manca soltanto l'annuncio ufficiale, atteso per le prossime ore, ma è ormai certo l'imminente ritorno aldi Wladimiro. Riscattato dallalo scorso giugno, il portiere ha sempre manifestato la volontà di voler tornare a vestire la maglia giallorossa, in. Dopo una lunga e laboriosa trattativa questa mattina si è giunto all'accordo per il trasferimento di Falcone al Lecce, questa volta però a. Così come chiedeva il calciatore che si legherà al club di via Colonnello Costadura per le prossime tre stagioni.