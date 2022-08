Pongracic: "A Lecce per crescere per conquistare la salvezza. Mi ispiro a Van Dijk, Bonucci e Koulibaly"

Non respirerà il clima delle notti di calcio europeo in Champions o in Europa League ma si godrà fino in fondo quello, climatico, del territorio salentino. Anche a Marin Pongračić il dg Corvino ha inviato video sulla città, sul Salento, oltre che su quella che adesso è la sua nuova casa calcistica, il Via del Mare. «Sì, Corvino mi ha inviato filmati del Salento: di Lecce, del mare, dello stadio, dei campi di allenamento - dichiara il difensore croato durante la conferenza stampa di presentazione -. Ha provato in tutti i modi a convincermi. A sciogliere tutte le mie riserve è stata la partita contro l’Inter. Comunque mi hanno convinto tante cose a scegliere Lecce. Prima di tutto l’idea di potermi misurare in Serie A, che considero uno dei top campionati in Europa. Qui penso pure ci siano i migliori attaccanti».

"Sono pronto"

Domenica sera contro l’Empoli il difensore nato a Landshut, in Germania, ma di nazionalità croata, potrebbe debuttare davanti ai suoi nuovi tifosi. Baroni ne valuterà le condizioni in questi primi allenamenti. «Mi sono allenato quattro settimane da solo a Wolfsburg - ha detto -. Penso di essere già pronto per scendere in campo. Sono felice ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura. Penso di poter aiutare il Lecce con il mio spirito combattente, ma credo di cavarmela pure in fase di costruzione. In questi primi allenamenti ho già capito l’idea di calcio di Baroni, lo rispetto, è stato un grande difensore ed ho molto da imparare. Il mio obiettivo è quello i raggiungere il traguardo della permanenza in Serie A e spero di poter giocare tante partite».



Arriva con lo spirito giusto, di chi sta per cimentarsi in una nuova realtà nonostante un’esperienza formativa di tutto rispetto. «Anche se per poco, ho già giocato in squadre che lottavano per salvarsi - continua -, ma questo mi stimola e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, anche se non lotteremo per qualificarci in Europa League o Champions League. Per me, tuttavia, saranno tutte sfide importantissime con grandi squadre e darò il massimo». Non ha rimpianti il nuovo difensore centrale del Lecce, nella passata stagione al Borussia Dortmund. «Quando avevo 19 anni mi consideravano un giocatore top - rivela -, io però non mi consideravo tale. Pensavo che ancora avevo tanta strada da fare e penso ancora di dover migliorare tanto. Lecce e il campionato italiano mi aiuteranno in questo perché penso che in Italia ci siano i migliori difensori al mondo e darò il cento per cento». Da piccolo ha avuto come idoli Ronaldinho e Messi mentre guardando alla categoria dei difensori dice di ammirare molto «. E purenell’ultimo Europeo mi ha stupito tantissimo. Mi piace tantopure». Nella stagione 2019-2020 è stato compagno di squadra al Salisburgo di. «Ho giocato con lui e in allenamento ci siamo scontrati spesso - conclude -. Credo sia servito alla crescita di entrambi. Io mi sento pronto per affrontare qualsiasi attaccante».