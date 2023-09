Il Lecce di Roberto D’Aversa è pronto a far suo un altro record. Basterà non perdere venerdì sera, nell’anticipo della quinta giornata contro il Genoa, per scrivere una delle pagine più importanti della storia ultracentenaria del club. Domenica scorsa la squadra allenata dal tecnico abruzzese ha eguagliato il record di Zdenek Zeman: stesso bottino di punti (8) dopo le prime quattro giornate di campionato (il boemo fu poi sconfitto alla quinta giornata dal Chievo, ndr). La miglior partenza di sempre in Serie A, compresa la precedente era dei due punti a vittoria. Questo in corso è diciottesimo campionato di massima serie per il club giallorosso. Ma andiamo con ordine. Nel 1985-1986, primo campionato in assoluto in Serie A, il Lecce di Eugenio Fascetti ha solo 2 punti dopo quattro giornate. L’esordio nel massimo campionato di calcio italiano aveva acceso gli entusiasmi dei tifosi giallorossi con il pareggio, 2-2, sul campo dell’Hellas Verona campione d’Italia. L’altro punto arrivò, in casa, contro il Torino con un calcio di rigore fallito da Paciocco. Il secondo campionato in Serie A fu nella stagione 1988-1989. Alla guida dei giallorossi c’era il compianto Carlo Mazzone. Nella primissima fase di campionato la compagine leccese raccolse cinque punti. Anche quel campionato vide lo stacco dai blocchi di partenza in quel di Verona dove il Lecce fu sconfitto; poi giunse la vittoria contro il Napoli (1-0, gol di Baroni, ex tecnico del Lecce,ndc). E ancora il pareggio all’Olimpico contro la Roma: gol di Rizzitelli per i giallorossi capitolini e pareggio di Pasculli. E infine la vittoria contro il Pisa al Via del Mare firmata da un gol al minuto 86 di Miggiano. Oggi quell’avvio sarebbe valso sette punti. La stagione successiva, dopo le prime quattro giornate, il Lecce, sempre allenato da Mazzone, conquistò quattro punti grazie al successo contro l’Atalanta per 2-1, con le reti di Moriero e Pasculli e al successo contro il Cesena firmato dalle reti di Marino e dal rigore di Pasculli. Stesso bottino di punti nel campionato 1989-1990: vittoria contro la Lazio per 1-0 e pareggi a reti bianche contro il Napoli, in casa, e sul campo del Genoa.

Sono soltanto due le stagioni in Serie A in cui il Lecce non raccolto neanche un punto nelle prime quattro giornate: nel campionato 1993-1994, l’ultimo in cui si assegnavano i due punti per la vittoria. Quel Lecce su sconfitto da Milan, Parma, Foggia e Sampdoria. Una stagione che si chiuse con la retrocessione che portò poi al ritorno in Serie C e al cambio di proprietà, da Iurlano alla famiglia Semeraro. Il Lecce si riaffaccia in Serie A nel campionato 1997-1998, ma il ritorno nell’Olimpo del calcio italiano è preoccupante. Il torneo è ancora a 18 squadre e il Lecce esce sconfitto dai confronti con Juventus, Udinese, Roma e Inter. Un calendario da brividi per una neopromossa.

Nel 1999 il Lecce si presenta ai nastri di partenza del suo settimo campionato di Serie A, allenatore Cavasin. I punti dopo quattro giornate sono cinque: pareggi contro Milan e Piacenza; vittoria contro la Juve. Stesso avvio nel campionato 2000-2001 mentre nel 2001-2022 la formazione leccese fa leggermente meglio con sei punti dopo quattro giornate. Non bene nel campionato 2003-2004, ma arriverà comunque la salvezza grazie a uno strepitoso girone di ritorno. Il campionato 2004-2005 è quello eguagliato domenica scorsa dalla squadra di D’Aversa: 8 punti nelle prime quattro giornate; il torneo è a venti squadre. Il Lecce di Zeman pareggia contro Atalanta e Roma in trasferta; vince in casa contro Brescia e Cagliari. Nella stagione 2005-2006 la squadra stenta a carburare e racimola un solo punto. Quattro invece nei campionati 2008-2009 e 2010-2011; tre nelle stagioni 2011-2012 e 2019-2020. Due soltanto nel campionato scorso.