Tamponi negativi, Salernitana-Lecce si giocherà regolarmente. Fischio d'inizio alle ore 21

Pericolo Covid19 scongiurato, Salernitana-Lecce si giocherà regolarmente qiuesta sera con inizio alle ore 21. Pochi minuti fa, il club di via Colonnello Costadura ha diffuso una nota utile a fugare ogni dubbio. "L’Us Lecce comunica che, in data odierna, nel ritiro di Salerno, il gruppo squadra si è sottoposto ad un ulteriore ciclo di test molecolari, le cui risultanze hanno dato esito negativo per tutti i componenti".

Lecce, il tecnico Corini positivo al Covid. Non andrà in panchina a Salerno

Niente da fare invece per mister Eugenio Corini: il tecnico è risultato positivo nel controlloo effettuato ieri e di conseguenza si trova in isolamente nella sua abitazione leccese. Da lì, questa sera, guiderà la squadra nella sfida contro la capolista. In panchina, al suo posto, ci sarà il vice Salvatore Lanna.

