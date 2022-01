Covid19, ci sono nuovi positivi nel gruppo-squadra del Lecce

Nuovi positivi in casa del Lecce. Ai due componenti del gruppo-squadra ancora in isolamento, da oggi se ne aggiungono altri. Come ha fatto sapere il club giallorosso pochi minuti fa "a seguito dei test molecolari effettuati questa mattina, tre componenti del gruppo squadra, di cui due giocatori, sono risultati positivi al Covid-19 - è scritto nella nota stampa del sodalizio di via Colonnello Costadura -. I soggetti positivi sono stati prontamente isolati. Attualmente i casi di positività rilevati nel gruppo squadra sono cinque, tra quali quattro giocatori. Il gruppo squadra, ai cui componenti è già stata somministrata la terza dose booster, si atterrà alle disposizioni applicabili".

Serie A: 16 e 23 gennaio in 5mila negli stadi

Nel frattempo, la Lega di serie A, al fine di contribuire al contenimento dei contagi, ha deciso la riduzione della capienza degli stadi al limite massimo di 5 mila spettatori per tutte le gare delle proprie competizioni a partire dal 15 gennaio fino al 5 di febbraio, data di ritorno in campo dopo la sosta riservata alle nazionali. L’introduzione del limite a 5 mila spettatori necessita di alcuni giorni affinché possa essere introdotto, per cui sarà effettivo a partire dalla terza giornata di ritorno di campionato (15 gennaio), in ossequio dei biglietti già venduti per gli incontri della settimana prossima (seconda giornata di Serie A TIM, Supercoppa Frecciarossa e turno infrasettimanale della Coppa Italia Frecciarossa). Con ogni probabilità, nelle prossime ore anche la Lega di serie B seguirà la linea tracciata dalla Lega Serie A.