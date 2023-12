Sono passati ormai settantadue giorni dall’ultimo successo in campionato del Lecce. Era il 22 settembre e in quella serata afosa di fine estate la squadra allenata da Roberto D’Aversa rimandò a casa il Genoa a mani vuote grazie alla prodezza del francese Oudin in piena zona Cesarini. Un tiro improvviso da fuori area che colse impreparato il portiere genoano Martinez, tradito nella circostanza anche dalla sfortunata deviazione di un compagno di squadra. Dopo quel successo i giallorossi hanno infilato quattro pareggi e, purtroppo, altrettante sconfitte, un ruolino di marcia che ha rallentato il cammino verso posizioni più tranquille e comunque distanti dalla zona più calda della classifica. Nonostante la mancanza di successi, al momento sono soltanto tre (Lazio, Salernitana e Genoa), il Lecce gode comunque di una situazione di classifica molto soddisfacente, con un discreto margine di vantaggio sulle inseguitrici. È chiaro però che per avvicinarsi sensibilmente all’obiettivo finale della salvezza bisognerà tornare a vincere. E pure in fretta.

Nelle ultime tre uscite ufficiali contro Roma, Milan e Verona i salentini hanno sempre sfiorato il bersaglio grosso e nonostante il grande sforzo profuso hanno racimolato appena due punti. Un bottino magro rispetto al numero di occasioni da rete create. Di conseguenza, oggi il Lecce proverà a rompere l’incantesimo ben sapendo di dover affrontare una delle partite più difficili dell’intera stagione.

L’avversario di turno infatti è la rivelazione Bologna di Thiago Motta, tecnico di valore destinato ad una carriera importante. I felsinei al momento sono in corsa per un posto in Europa alla luce di un percorso straordinario condito da 5 vittorie, 6 pareggi e appena 2 sconfitte, tra l’altro anche molto discusse, incassate nelle sfide giocate contro Milan e Fiorentina. È vero che oggi si presenteranno in campo al Via del Mare privi di alcune pedine di valore come ad esempio Orsolini e De Silvestri, ma in casa rossoblù c’è comunque grande ottimismo. Del resto, il tecnico spagnolo può contare su valide alternative in tutti i ruoli. E poi, in attacco ruba la scena uno dei giovani più interessanti del campionato, l’olandese Joshua Zirkzee, già 5 gol all’attivo a coronamento di prestazioni da incorniciare. A proposito di attaccanti, nel Lecce c’è chi freme per tornare a bucare la rete, Nikola Krstovic, a secco da cinque turni. Con ogni probabilità D’Aversa gli rinnoverà la fiducia anche se alle sue spalle spinge forte Roberto Piccoli. Contro il Bologna tornerà Ramadani dopo la squalifica e quasi certamente sarà affiancato da Blin e Gonzalez, tra gli elementi più in forma del momento. In attacco possibile conferma di Sansone, grande ex di turno, voglioso di farsi rimpiangere dal club di Saputo. Fischio d’inizio alle ore 12.30 affidato a Doveri di Roma con i giallorossi in campo con una maglia celebrativa in ricordo di Lorusso e Pezzella, morti tragicamente 40 anni fa.