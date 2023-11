Un grande Taranto sale al quarto posto, Brindisi ancora ko

Il Taranto vince ancora e sale al quarto posto in classifica nel girone C di serie C. Una doppietta di Bifulco esalta gli jonici di Ezio Capuano, sempre più collettivo in grado di esprimere un buon calcio. Dopo la vittoria contro la Turris ecco il successo sul Messina per una classifica d'altri tempi che profuma di B. Perde nuovamente il Brindisi, 0-2 ad opera del Catania che passa nel finale con Sarao e Bocic. Per i biancazzurri la classifica preoccupa con soli 10 punti e terzultimo posto. Domenica prossima, alle 18.30, per il Taranto c'è il match d'alta quota contro la Juve Stabia prima in classifica, per il Brindisi la trasferta a Giugliano. Sabato, invece, la Virtus Francavilla sarà impegnata ad Avellino sempre alle 18.30.