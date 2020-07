Udinese-Lecce, le formazioni (diretta)

Novanta minuti per non far spegnere il lumicino della speranza di salvezza. Il Lecce prova a vincere a Udine contro una squadra che va in campo per onor di calendario. Penultimo atto della serie A. Nelle file giallorosse non ci sarà Rispoli, per squalifica, ma tornerà in campo Calderoni, un pacchetto arretrato piuttosto deludente.

Il Lecce infatti si è specializzato nell'incassare gol già alle prime battute della partita: due segnature dal Bologna in cinque minuti, quella al 7’ rifilata da Sanabria (Genoa), al 6’ quella siglata da Chiesa (Fiorentina), al 5’ la rete di Caicedo (Lazio) e quella di Caputo (Sassuolo). Schiaffi che complicano la partita e ora gli uomini di Liverani, che sono anche in credito con la fortuna (oltre che con la moviola degli arbitri), provano a conquistare i sei punti rinasti a disposizione. Ma sempre sperando negli insuccessi del Genoa, quart’ultimo in classifica, oggi di scena sul campo del Sassuolo.



Formazioni

Udinese: Musso, Samir, Ekong, Fofana, Okaka, De Paul, Walace, Sema, Ter Avest, Nestorovski, Becao. All.: Gotti

Lecce: Gabriel, Petriccione, Lucioni, Paz, Donati, Calderoni, Mancosu, Shakhov, Barak, Lapadula, Falco. All.: Liverani



Panchina Udinese: Perisan, Nicolas, Lasagna, Ballarono, Mazzoli, Palumbo, Oviszach, Comoagnon, Lorusso, De Maio, Zeegelaraar.

Panchina Lecce: Vigorito, Sava, Vera, Monterisi, Meccariello, Saponara, Colella, Maselli, Rimoli, Majer, Dell'Orco, Tachtsidis



Arbitro: Orsato di Schio Ultimo aggiornamento: 19:27

