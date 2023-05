Tifosi del Bari ripuliscono lo stadio San Nicola dopo il match col Cittadella

Il Bari ha pareggiato «ma i gruppi organizzati della curva nord hanno vinto!». Sono le parole di Pietro Petruzzelli, assessore all'Ambiente e allo Sport del Comune di Bari. E si riferiscono a una bella iniziativa dei tifosi che, dopo l'ultimo match col Cittadella, hanno deciso di imitare i colleghi giapponesi divenuti famosi in tutto il mondo.

Sì perché dopo la partita hanno raccolto le bottiglie di plastica lasciate sugli spalti. Oltre le bottiglie, raccolte anche qualche lattina che si vanno ad aggiungere alle migliaia raccolte direttamente dal gestore dei bar di tutto lo stadio.

Il progetto

Si tratta di un progetto pensato e realizzato con Amiu Puglia e con i consorzi che riciclano la plastica (COREPLA) e l'alluminio (CIAL) che permetterà di riutilizzare le bottiglie e le lattine trasformandole in magliette realizzate dalla plastica riciclata da donare ai tifosi e in panchine da posizionare in città.



Un bel progetto di riciclo, ma soprattutto una importante occasione per fare insieme qualcosa di bello e utile per la nostra città e che spero possa essere un esempio per tanti.