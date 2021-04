Il Taranto vince e allunga in vetta. Casarano ko. Brindisi punto d'oro

Un gol di Diaz, di testa sugli sviluppi di un angolo a metà primo tempo, basta la Taranto per avere ragione del Gravina che si fa preferire nella seconda parte di gara ma non riesce a raddrizzare un match ben interpretato che termina 1-0 per i rossoblù. Il Taranto blinda così il primo posto portandosi a +8 sul Casarano (sconfitto ad Altamura 1-0 e con due gare da recuperare) e sul Lavello (che vince 4-0 col Sorrento e ha una gara da recuperare). Risale l'Andria di Panarelli (ora quarta) che regola per 4-0 l'Aversa. Prova d'orgoglio in chiave salvezza del Brindisi abile a cogliere un pareggio in rimonta a Molfetta. Rinviata per covid Nardò-Fasano. Ecco il dettaglio.

Serie D/H - 24a giornata

n.d. Nardò-Fasano

1-0 Altamura-Casarano

4-1 Cerignola-Picerno

4-0 Andria-Aversa

3-0 Francavilla-Puteolana

4-0 Lavello-Sorrento

1-1 Molfetta-Brindisi

0-2 Portici-Bitonto

1-0 Taranto-Gravina

Classifica

48 Taranto

40 Casarano

40 Lavello

39 F.Andria

37 Picerno

35 Bitonto

34 Nardò, Molfetta, Cerignola

31 Sorrento, Altamura

24 Fasano, Aversa, Brindisi

23 Francavilla in Sinni

19 Portici

17 Gravina

16 Puteolana