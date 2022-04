Taranto-Bari, febbre da derby: vietata la trasferta ai tifosi ospiti

Taranto-Bari, febbre da derby. Sarebbero oltre 5.000 i biglietti venduti tra i tifosi del Taranto nelle prime ore, anche in virtù dei prezzi piuttosto bassi decisi dal club rossoblù. Sarà vietata, invece, la trasferta per i tifosi del Bari: limitazioni sull'acquisto del biglietto ai residenti in provincia di Bari e nella Bat.

APPROFONDIMENTI LEGA PRO Invasioni di campo e minacce a Iemmello durante la partita: multa di...

I prezzi dei biglietti

Curva: 5,00 € | Donne e bambini da 0 a 16 anni: 3,00 €

più commissioni online + diritti di prevendita

Gradinata: 7,00 € | Donne e bambini da 0 a 16 anni: 3,00 €

più commissioni online + diritti di prevendita

Tribuna latera: 15,00 € | Donne e bambini da 0 a 16 anni: 8,00 €

più commissioni online + diritti di prevendita

Tribuna centralissima: 35,00 €

più commissioni online + diritti di prevendita