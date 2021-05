L'urlo di Sticchi Damiani: "Combattete da eroi". Il messaggio del presidente alla squadra

Questa volta nessun discorso pre-partita. Al massimo ci sarà una pacca sulle spalle poco prima del fischio d'inizio. Il presidente Saverio Sticchi Damiani ha scelto un modo originale per scuotere la squadra a poche ore dalla sfida decisiva per la promozione in serie A contro il Venezia. Questa mattina infatti il massimo dirigente del club di via Colonnello Costadura ha fatto esporre uno striscione davanti alla Porta 2 dello stadio Via del Mare, quella abitualmente riservata all'ingresso dei calciatori della squadra locale.

"Combattete da eroi"

Il testo non necessita di spiegazioni: "Combattete da eroi. Ssd". E già, perché nella sfida di oggi (ore 18.30) contro gli uomini di Paolo Zanetti bisognerà combattere dal primo all'ultimo minuto di gioco per cercare di spuntarla sugli arancioneroverdi che godono del vantaggio dell'1-0 dell'andata. E il Lecce di conseguenza solo con una vittoria conquisterebbero il diritto a disputare la finale play off di serie B. Arbitrerà Irrati della sezione di Pistoia. Diretta tv su Sky canale 209 e su Dazn a partire dalle ore 18.20.