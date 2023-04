Lecce, Sticchi Damiani: "La contestazione? Restiamo uniti. Siamo a +5 sul Verona e il club non ha debiti"

Il pareggio contro la Sampdoria, la contestazione di una parte della tifoseria e un solo punto nelle ultime sette partite hanno indotto il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ad intervenire in conferenza stampa per cercare di indirizzare tutti gli sforzi delle componenti il calcio a Lecce in un'unica direzione: la salvezza in serie A della squadra. Ecco i passaggi più significativi.

"Il Lecce oggi è a quota 28 punti con una grande opportunità: essere a +5 sulla terz'ultima. Le sette partite con un punto solo conquistato non fanno piacere a nessuno, però io ricordo che in questi anni di gestione abbiamo superato periodi peggiori. Su tutti una retrocessione dalla A alla B e i successivi playoff persi. Credetemi, ripartire dopo queste due delusioni non è stato facile. E oggi non possiamo ripartire dopo un pari in casa contro la Sampdoria? Non possiamo compattarci, tutti insieme, sapendo che il livello di difficoltà per il Lecce è massimo?". E ancora: "Il tecnico Baroni sta facendo un lavoro eccezionale, dei calciatori in rosa non c'è nessuno che pensa a se stesso. Viene prima il gruppo, un gruppo fantastico. E, cosa fondamentale, siamo soli. Il Lecce è solo".

Sulla contestazione di una parte della tifoseria, dopo l'1-1 con la Samp, dice: "I ragazzi erano dispiaciuti per il pareggio, perché avevano profuso ogni sforzo per vincere. Le parole della Curva Nord sono figlie della passione. Il tifoso è libero di dimostrare il suo dissenso. Per me contro la Samp la squadra ha dato tutto, però rispetto il tifoso che ritiene che la squadra possa dare di più: sono sicuro che si tratta di passione allo stato puro". E chiude con una considerazione: "Ai nostri avversari non sembra vero sentire che a Lecce qualcosa scricchiola. La dimostrazione è quanto accaduto con Baschirotto. "Cosa ha detto Baschirotto sotto la curva dopo novanta minuti in cui si è fatto un mazzo così?", questa era la domanda che circolava domenica. Chi enfatizza vuole rompere. La visione del Lecce è puntare sui giovani, a loro abbiamo destinato un budget importante, senza avere debiti. E infatti non abbiamo nessun debito con le banche".