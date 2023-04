Scontri tra tifosi prima di Atalanta-Lecce: 20 Daspo, 12 per i leccesi

Il questore di Bergamo Stanislao Schimera ha emesso oggi 20 provvedimenti di Daspo, della durata tra 1 e 5 anni, nei confronti di altrettanti ultrà che si erano resi responsabili dei disordini avvenuti in occasione della partita di Serie A Atalanta-Lecce disputata al Gewiss Stadium di Bergamo il 19 febbraio scorso.

Daspo per 12 leccesi

Nel dettaglio, i provvedimenti sono stati emessi e notificati nei confronti 8 tifosi atalantini e 12 tifosi del Lecce in relazione a quanto avvenuto nella mattinata del 19 febbraio, quando un gruppo di tifosi salentini a bordo di autovetture e minivan, si era recato «intenzionalmente - secondo la questura -, deviando dai percorsi indicati in via Buttaro», dove avevano «fermato i bus in mezzo alla strada per scontrarsi con un gruppo di tifosi atalantini». Nello scontro, durato pochi minuti per il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, erano state utilizzate aste di bandiera, cinture e petardi, tutto materiale che poi era stato raccolto dagli agenti.