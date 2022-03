Nardò-Matino senza emozioni. Il Brindisi riprende l'Altamura. Cerignola in fuga

Turno infrasettimanale di Serie D con la fuga del Cerignola, che non si ferma più e vince in casa contro la Nocerina (3-2). Due volte in vantaggio i rossoneri, l'Audace pareggia con Longo e con Loiodice, poi la chiude con un gol di Malcore su rigore nell'ultimo quarto d'ora. Il Nardò pareggia contro la Virtus Matino al Giovanni Paolo II (0-0), un derby salvezza chiuso in 10 uomini dai padroni di casa, che restano in difficoltà.

Impresa Brindisi

Un Brindisi caparbio pareggia nel finale ad Altamura, con doppietta di Meneses nell'ultima mezzora e i biancorossi che restano con l'uomo in meno. Partita dalle mille emozioni e scoppiettante: finisce 2-2. Pari del Casarano in casa contro il Francavilla in Sinni, il Gravina impatta con la Mariglianese e il Molfetta prosegue la bella stagione casalinga: 3-1 al San Giorgio.

Alle 19 il Bitonto

Cerignola a +11 sul Bitonto, che giocherà a Bisceglie alle 19. I neroverdi, vincendo, resterebbero a -8 dalla vetta, in caso di pari o sconfitta sarebbe quasi una resa totale.