Turris-Virtus Francavilla rinviata al 13 aprile

Ancora un altro rinvio per il Francavilla di Roberto Taurino nel campionato di calcio di serie C, girone C. Non si giocherà, infatti, domani la gara contro la Turris. La Virtus Francavilla Calcio ha comunicato in mattinata che la Lega Calcio di serie C - preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Turris ai sensi del punto 3 delle disposizioni gare covid 19 - ha disposto che la gara Turris-Virtus Francavilla, in programma domani giovedì 31 marzo 2022, venga posticipata a mercoledì 13 aprile 2022 presso lo stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco con inizio alle ore 14.30.