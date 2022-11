Serie C, il monte ingaggi delle squadre pugliesi: il Taranto è il club che spende meno. Tutti i numeri

Quanto costa in stipendi una squadra di Serie C? Dipende. Lo studio è stato effettuato da La Gazzetta dello Sport, che ha evidenziato le spese di tutti i club della terza serie professionistica del calcio italiano. Il record è del Crotone, che spende circa 7,5 milioni di euro in stipendi, tra bonus e parte fissa. Il minimo, invece, è della Gelbison, neo promossa di Vallo della Lucania (provincia di Salerno), che spende appena mezzo milione. Entrambe giocano nel girone C, quello con le pugliesi. E le squadre della nostra regione quanto spendono? Comanda il Foggia, che al netto di qualche problema in avvio di campionato ha costruito un organico che costa quasi due milioni e mezzo di euro. Poi Cerignola, Andria, Virtus Francavilla, Monopoli e Taranto. I rossoblù sono tra gli ultimi nell'intero raggruppamento, con meno di un milione di euro di spesa.

Stipendi Serie C: quanto spendono le squadre pugliesi

Foggia: 2,4 milioni (1,5 parte fissa, 0,89 bonus)

Cerignola: 1,5 milioni (1,1 parte fissa, 0,4 bonus)

Fidelis Andria: 1,4 milioni (1,2 parte fissa, 0,2 bonus)

Francavilla: 1,3 milioni (1,1 parte fissa, 0,2 bonus)

Monopoli: 1,2 milioni (0,7 parte fissa, 0,5 bonus)

Taranto: 0,9 milioni (0,8 parte fissa, 0,04 bonus)

