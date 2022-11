Dalla Serie A ai Mondiali in Qatar: ecco i convocati squadra per squadra. Dal Lecce nessuno, ma non è l'unica

Sono 67 in tutto e sono gli "italiani" al Mondiale in Qatar. Cioè, sono quei calciatori che giocheranno il campionato del Mondo partendo da una delle venti squadre di Serie A. Guida la Juventus, che ha 11 calciatori convocati. Sono tre, invece, le squadre che non hanno neppure un "rappresentante" in Qatar: si tratta di Lecce, Monza ed Empoli. La Sampdoria ne porta addirittura tre, idem la Salernitana. Bene anche Milan e Inter.