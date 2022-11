Serie D - Il Nardò va a mille, Barletta e Martina fanno la voce grossa / Il punto

Undici giornate e il campionato di serie D comincia ad essere avvincente. Dietro la Cavese capolista con 23 punti reduce dalla seconda sconfitta stagionale a Lavello, corrono Nardò e Barletta. I granata di mister Ragno continuano a non prendere gol, ne hanno incassati solo 3 da inizio torneo e con i centri di Antonacci e Mariano regolano per 2-0 il Gravina fuori casa. Granata ora a 21 punti con Ragno che si gode il momento e il gran secondo tempo dei suoi. A 21 punti anche il Barletta che passa l'esame Brindisi in rimonta: al gol biancazzurro di Mancarella rispondono Vicedomini e Loiodice che rifilano agli adriatici il secondo ko di fila. Nardò e Barletta raggiungono al secondo posto a 21 punti il Fasano sconfitto nel derby della Valle d'Itria dal Martina che, da par suo, sfata il tabù "Tursi" e coglie la prima vittoria interna del campionato. Al gol fasanese di Acosta rispondono Mancini e Diaz. Altamura, Brindisi e Casarano, insieme proprio al Martina, inseguono le quattro di testa seppur con un morale differente. Alto quello dell'Altamura che ha vinto ad Afragola, molto basso quello del Casarano al quarto pareggio interno in cinque gare. Da segnalare infine la vittoria esterna del Molfetta a Francavilla in Sinni e quella del rinato Matera di Ciullo in casa della Nocerina, mentre il Bitonto prende un punto dopo tre sconfitte consecutive.

Serie D girone H Classifica: Cavese 23; Fasano, Nardò, Barletta 21; Altamura 19; Brindisi, Casarano 18; Martina 15; Afragolese, Molfetta, Gladiator 13; Matera, Lavello 12; Nocerina 11; Francavilla in Sinni, Bitonto 9; Gravina 7, Puteolana 6.